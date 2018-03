Presentazione del libro di Silvia Tassarotti "I talenti delle donne. I segreti della leadership al femminile"

Si svolgerà giovedì 22 marzo dalle ore 16,00 alle ore 18,00, presso la hall del Padiglione 30 dell’Ospedale della Donna e del Bambino di Borgo Trento la tavola rotonda per la presentazione del libro “I talenti delle donne: i segreti della leadership al femminile”.

All’evento presenzierà Silvia Tassarotti, executive coach, formatrice e consulente nell’ambito delle risorse umane, che insieme a Roberta Siani, moderatrice dell’incontro, racconterà il suo libro.

La tavola rotonda - preceduta da una breve presentazione del nuovo Ospedale della Donna e del Bambino da parte del Direttore Sanitario dott.ssa Chiara Bovo - rappresenta un’occasione di confronto sull’affermazione della donna in campo professionale, e di riflessione su come valorizzare i propri talenti per vedere riconosciuti le proprie competenze ed il proprio ruolo nel mondo del lavoro.

L’iniziativa è promossa e organizzata dal Comitato Unico di Garanzia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata - Verona ed è inserita nel cartellone degli eventi promossi in occasione di “Ottomarzo. Femminile, plurale”, dall’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Verona.