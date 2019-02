In Feltrinelli presentazione del libro "Pecunia non olet - La mafia nell’industria pubblica. Il caso Finmeccanica"

Mercoledì 27 febbraio 2019 alle ore 18.00 presso la Feltrinelli in via Quattro Spade 2 a Verona, si terrà l'incontro con Alessandro Da Rold, autore del nuovo volume "Pecunia non olet - La mafia nell’industria pubblica. Il caso Finmeccanica" (Chiarelettere). Modera Gianni Ballarini, redattore della rivista “Nigrizia”.

Ospiti dell’incontro il Generale dell'Aeronautica Militare Claudio Debertolis già Segretario generale della difesa e Direttore Nazionale degli Armamenti e Claudio Gonzato Coordinatore Finmeccanica di Fiom-Cgil Nazionale.