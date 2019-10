Presentazione del libro "Mai Molestin. Mai più violenze"

Officina Grafica Edizioni è in uscita con il libro curato da Pietro Vanessi "Mai Molestin. Mai più violenze. Scritti e pensieri di donne comuni contro la violenza e il femminicidio." Si tratta di 69 tra testimonianze e scritti di donne. Argomento comune: La violenza e il femminicidio. Il libro è impreziosito dai disegni di Pietro Vanessi, vignettista e illustratore veronese di nascita, che vive a Roma ma che ha ancora forti contatti con la sua città, Verona.

Questa antologia, racchiude in sé una mole considerevole di appunti, opinioni, poesie, aforismi, racconti, saggi...tutti accomunati da una potenza espressiva che a volte è leggera come una piuma e a volte pesante come un coltello conficcato nella schiena. Un libro collettivo dunque, scritto da sessantanove donne perlopiù sconosciute tra loro, sul tema del femminicidio e della violenza di genere. Un tema che, ancora oggi, risulta drammaticamente attuale.

Donne “comuni” di cui non sappiamo età, religione, posizione sociale, se sono single, maritate, vedove... appena un nome e cognome, lo stesso che leggerete in calce ad ogni pezzo. Un libro fatto col cuore: originale, mai scontato, fortemente partecipato: estremamente sincero, crudo e... poetico al tempo stesso. Un libro fatto da donne e lo si percepisce da ogni singola riga.

Un libro di cui essere fieri, indipendentemente dal fatto di essere donne o uomini. Perché si parla di un’opera che “trasuda umanità”, realizzato grazie alla massiccia partecipazione di tante persone che hanno dimostrato che, ancora una volta, da soli si fa poco mentre l’Unione fa la forza e la differenza. E prima o poi, un giorno, chissà se arriveranno a capirlo tutti. Parteciperanno all'evento, oltre a Pietro Vanessi e Officina Grafica Edizioni, la Consigliera Regionale di parità, Moica Verona, Isolina e...e alcune scrittrici che leggeranno i testi.

Web: https://www.officinagraficaeditoriale.it/stampa-libri-web/