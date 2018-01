Presentazione in Feltrinelli del libro "Diversità. Una ricchezza per i genitori, la scuola e una nuova società"

La Libreria la Feltrinelli di Verona in via Quattro Spade 2, mercoledì 10 gennaio 2018 alle ore 18.00, ospita l’autrice veronese Cristina Cuttica che presenta il suo libro "Diversità. Una ricchezza per i genitori, la scuola e una nuova società" (Anima Edizioni). Interviene Anna Zegarelli, giornalista del Gruppo Athesis, redattrice di RadioVerona e TeleArena.

Genitori e scuola hanno un ruolo educativo complementare che trova nella diversità una ricchezza utile a creare le basi per una nuova società centrata sulla persona e sulle relazioni umane.

“ Essere genitori non è solo generare una nuova vita. È tenere i contatti con il nuovo, è generare nuove relazioni umane, nuovi modi di stare assieme, nuovi pensieri, nuove realtà; è generarsi come persone nuove… significa sapere rinunciare alle credenze e alle convinzioni sociali per amarsi e ascoltarsi profondamente, significa essere capaci di lasciare all’altro la libertà di esprimersi”.

Diversità è tutto quello che è diverso da noi: persone, cose, nuove situazioni che spesso ci obbligano a cambiare qualcosa del nostro quotidiano pensare e fare. Cosi come fanno i nostri figli, abili maestri nel condurci in nuovi mondi e a nuove conoscenze, quando scegliamo di essere persone in relazione umana. Questa è l’esperienza di genitore descritta dall’autrice che analizza il modo in cui negli anni ha mantenuto attiva la relazione con la scuola, per tutelare il diritto allo studio della figlia con bisogni educativi speciali e per garantirle la possibilità di autodeterminarsi. L’autrice propone la sua visione delle relazioni umane tramite il Sistema relazionale di comunicazione famiglia - scuola, un modello creato con tecniche di comunicazione e arricchito con riflessioni di neuroscienze, fisica quantistica e spiritualità, in cui la diversità degli studenti e dei loro genitori diventa quella ricchezza generativa di una nuova umanità in grado di fare acquisire conoscenze e competenze utili alla creazione di un nuovo modo di fare scuola e alla creazione di una nuova società più responsabile e rispettosa del significato di vita e di relazione umana.