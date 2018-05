Presentazione del libro "Chiamatemi Giuseppe. Padre Ambrosoli, medico e missionario" di Elisabetta Soglio

Martedì 29 maggio alle 18.00, nella Sala Convegni Banca Popolare di Verona Banco BPM di Verona (Via S. Cosimo 10, ingresso da Piazza Nogara), sarà presentato il libro “Chiamatemi Giuseppe. Padre Ambrosoli, medico e missionario” (Edizioni San Paolo), scritto dalla giornalista Elisabetta Soglio con Giovanna Ambrosoli, Presidente della Fondazione Dr. Ambrosoli.

Il volume è ispirato alla vita e all’opera di padre Giuseppe Ambrosoli, chirurgo e missionario comboniano, fondatore in Uganda dell’Ospedale che oggi porta il suo nome e della scuola di Ostetricia St. Mary's Midwifery School, tra le più importanti strutture formative dell’Africa sub-sahariana.

Dopo l’apertura e i saluti inziali di Carlo Fratta Pasini, Presidente del Banco BPM e della Fondazione Giorgio Zanotto e di Don Maurizio Viviani, in rappresentanza del Vescovo di Verona, alla presentazione interverranno Giovanna Ambrosoli, Giuliano Rizzardini, Direttore del Dipartimento Malattie Infettive dell'Ospedale Sacco di Milano e Padre Egidio Tocalli, Medico e Missionario Comboniano già Direttore dell'Ospedale di Kalongo.

Modererà Maurizio Cattaneo, Direttore del quotidiano L'Arena di Verona.



L’evento è organizzato da Fondazione dr. Ambrosoli Memorial Hospital in collaborazione con Fondazione Giorgio Zanotto.

Ingresso libero.

IL LIBRO - “CHIAMATEMI GIUSEPPE è un bellissimo viaggio alla riscoperta delle virtù semplici e straordinarie di padre Giuseppe Ambrosoli” dichiara Giovanna Ambrosoli, presidente della Fondazione Dr. Ambrosoli Memorial Hospital e nipote di padre Giuseppe.

“Nell'emozione del 30° anniversario della sua morte e in quello dei 60 anni dalla nascita dell’Ospedale di Kalongo da lui fondati, è uscito il libro a lui dedicato, che ne ripercorre la vita delineandone in profondità, attraverso le molte testimonianze, le doti che lo hanno contraddistinto e per le quali ancora oggi è ricordato: l’amore e la dedizione verso gli Ultimi” conclude Giovanna Ambrosoli.

Con la prefazione del Card. Gianfranco Ravasi e la premessa del direttore del quotidiano La Repubblica Mario Calabresi “Chiamatemi Giuseppe. Padre Ambrosoli, medico e missionario” (Edizioni San Paolo) è un libro ricco di storie appassionanti e di testimonianze di chi nella vita ha incontrato padre Giuseppe e da allora non l’ha più dimenticato; scorre e avvince, grazie allo stile di Elisabetta Soglio che con Giovanna Ambrosoli ripercorre la vita coraggiosa di padre Giuseppe Ambrosoli, chirurgo e missionario comboniano al servizio degli ultimi nella travagliata Uganda.

Questa storia di dedizione al prossimo prosegue dopo la morte di padre Giuseppe grazie all’opera della Fondazione voluta nel 1998 dalla famiglia Ambrosoli e dai missionari comboniani. La Fondazione ne ha raccolto l’eredità e sostiene con assiduo impegno il Dr. Ambrosoli Memorial Hospital e la St. Mary’s Midwifery School di Kalongo, per assicurare continuità all’attività medica e di formazione a favore della popolazione locale.

Il libro “Chiamatemi Giuseppe” potrà essere acquistato durante la presentazione: acquistandolo attraverso la Fondazione Ambrosoli si contribuisce direttamente al sostegno dell’opera di padre Giuseppe in Uganda.

LE AUTRICI

• ELISABETTA SOGLIO, laureata in Storia all'Università Statale di Milano, inizia la sua carriera di giornalista ad Avvenire e nel 1994 passa al Corriere della Sera dove è oggi caporedattore e responsabile dell’inserto Buone Notizie. È membro della Consulta femminile del Pontificio Consiglio della Cultura.

• GIOVANNA AMBROSOLI, laureata in Economia aziendale all’Università Bocconi di Milano, dopo esperienze in Montedison e nell’azienda di famiglia, ha deciso di mettere la propria professionalità a servizio del sociale. Dopo due anni nel fondo di venture capital sociale Oltre Venture come responsabile comunicazione e fundraising, dal 2011 si occupa, in qualità di Presidente, della fondazione che porta avanti l’opera dello zio, padre Giuseppe Ambrosoli.

