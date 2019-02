Presentazione del libro "Sul treno per Richmond" alla Cantina Corte San Benedetto

Prove d’autore in cantina, presso la Cantina Corte San Benedetto, via Casa Zamboni 8 (nei pressi dell’Ufficio Postale), ad Arbizzano - Negrar di Valpolicella. Il 22 febbraio, alle ore 18, Francesco Testi dialoga con Niccolò Ferrari (Sul treno per Richmond, Delmiglio, 2017).

Al termine, con i vini offerti dalla Cantina Corte San Benedetto di Angelo Lavarini, un brindisi con i lettori di Negrar, della Valpolicella, di Verona, che vorremmo numerosi, allieterà il lungo percorso che si concluderà nel maggio 2019. Un’occasione per ritrovarsi e conoscere nuovi amici lettori e amanti della cultura.