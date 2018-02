Presentazione del laboratorio teatrale per bambini "Il gioco dei giochi"

Giochi di teatro per l’infanzia. Battipalco, la compagnia teatrale veronese che fa parte dell’associazione culturale Cartabianca, domenica 25 febbraio 2018 alle 10.30 terrà un incontro aperto del laboratorio “Storie in valigia, percorso di avvicinamento al teatro” rivolto ai bambini della scuola dell’infanzia. L’incontro, che si intitola “Il gioco dei giochi” e avrà luogo nell’Auditorium della Casa di Riposo di Monteforte d’Alpone (VR), è stato organizzato dall’associazione montefortiana “La città dei bambini” all’interno della rassegna “C’era una volta”.

«Questo percorso nasce dall’incontro dei nostri spettacoli per bambini con la pedagogia teatrale applicata nei nostri laboratori di teatro» spiegano Giulia Magnabosco ed Elena Dal Cerè, fondatrici della compagnia teatrale Battipalco. «Da questo incontro è nato il laboratorio per bambini della scuola dell’infanzia che si è tenuto da ottobre a febbraio presso Monteforte. In questo laboratorio abbiamo avvicinato il piccolo gruppo dei partecipanti al linguaggio teatrale con giochi di ascolto, di linguaggio non verbale, di emotività e di narrazione. Ci teniamo a sottolineare che abbiamo condotto dei giochi perché il teatro -concludono le due fondatrici- è un grande gioco, si può trasformare qualsiasi cosa con il potere dell’immaginazione.»