Incontro con Andrea Colamedici e Maura Gancitano, autori del libro "Liberati della brava bambina"

Martedì 26 marzo 2019 alle ore 18.00, presso la Feltrinelli di via Quattro Spade 2 a Verona, si terrà l'incontro con Andrea Colamedici e Maura Gancitano, autori del nuovo volume "Liberati della brava bambina" (HarperCollins).

Per secoli essere donna ha significato non ribellarsi, obbedire al padre, al marito e alla società. Una donna doveva mantenere la calma, restare in silenzio e coltivare la sottomissione. Una donna doveva essere prima una brava bambina, poi una brava moglie e una brava madre. Ma da alcune tutto questo era considerato ingiusto e insopportabile. Attraverso otto storie che spaziano dal mito filosofico alla contemporaneità, il racconto della faccia coraggiosa della femminilità.