In Feltrinelli la presentazione del nuovo Dvd "Norma" di Vincenzo Bellini

Giovedì 4 luglio 2019, alel ore 18, presso la Feltrinelli di via Quattro Spade 2 a Verona, si terrà la presentazione del nuovo Dvd edito da Bongiovanni "Norma" di Vincenzo Bellini. Intervengono il direttore dell'opera, maestro Andrea Battistoni, l’ingegnere del suono Filippo Lanteri e in conferenza telefonica il soprano Mariella Devia.

Il nuovo DVD Norma di Vincenzo Bellini, edito da Bongiovanni, è una registrazione che non ha solo il merito di testimoniare una nuova edizione dell'opera rappresentata nel gennaio 2018 al Teatro Carlo Felice di Genova, ma soprattutto di documentare la conclusione di carriera di una delle più autorevoli belcantiste dei nostri giorni, il soprano ligure Mariella Devia.

Un'interpretazione questa ultima Norma di Mariella Devia che resta come un ideale testamento artistico in grado di fissare l’assoluto rilievo raggiunto da questa cantante dopo una lunga e onerosa attività teatrale, iniziata ufficialmente 45 anni prima con il debutto nella Lucia di Lammermoor. In tutta la sua carriera Mariella Devia si è rivelata non solo la quintessenza di un manuale di canto ma anche un modello di interprete, nonostante la sua superlativa bravura vocale sembrasse mettere quasi in ombra le sue qualità espressive. Il soprano infatti entusiasmò dapprima in Italia e poi a livello internazionale per la perfezione esecutiva sia nei grandi ruoli di tradizione quanto in quelli più rari.

Alla stregua di Otello per i tenori, Norma rappresenta per i soprani il sogno proibito di un’intera carriera e questa ultima edizione sembra confezionata proprio a sua misura, sia per la caratura delle scelte vocali sia per l’attenzione comune allo stile belliniano. Il mezzosoprano Annalisa Stroppa è infatti un’Adalgisa ideale a duettare con la Devia per la voce svettante e la duttilità virtuosistica, in grado di rispettare un ruolo, tratteggiato con freschezza, slancio e sensibilità. Stefan Pop è un Pollione capace di abbinare ampiezza e luminosità vocali in modo da rispondere sia al lato eroico che a quello sentimentale del personaggio, grazie a un timbro di tenore più lirico e a un fraseggio scolpito ma suadente. In un terzetto così equilibrato si inserisce perfettamente l’Oroveso autorevole e severo, ma sempre tornito e morbido nell’emissione, di Riccardo Fassi, giovane e promettente basso italiano. Decisiva la direzione del maestro Andrea Battistoni, limpida, misurata e attentamente calibrata negli effetti espressivi come nel rispetto dello stile belliniano, in grado di sostenere il canto e di sposarsi con grande sintonia alle peculiarità espressive degli interpreti, nella visione di una Norma al tempo stesso intima e solenne, lunare e tragica.

