Presentazione dei corsi per la 22^ edizione dell'Università del Tempo Libero a Sommacampagna

Per la 22^ edizione la nostra Università del Tempo Libero (UTL per gli affezionati), dopo centinaia di corsi e corsisti al proprio attivo, decide di anticipare la presentazione del nuovo anno accademico, invitando tutti al PALAPESCA di Sommacampagna, in Via Cesarina 16, nella serata di VENERDI 21 SETTEMBRE 2018 alle ore 20.00 per l’atteso“HAPPY HOUR UTL”. La stagione 2018/2019 porterà avanti un programma mai scontato, consolidando le offerte sempre richieste e apprezzate, e proponendo nuove avventure formative, difficili da trovare altrove, mai ovvie, rafforzandone qualità e originalità, per accontentare i gusti più esigenti.

L’Assessore alla Cultura Isabel Cristina Granados spiega: “Ci saranno corsi veterani sempre in auge (LINGUA INGLESE, FRANCESE e SPAGNOLO, PIZZA & CHIACCHIERE IN LINGUA, SHABBY CHIC, ORTHOBIONOMY, NORDIC WALKING, STORIA e molti altri), e nuove proposte. Il primo grande colpo è l’opportunità di ospitare unaMasterclass di “Songwriting” (COME SCRIVERE LA TUA CANZONE) con un docente d’eccezione: MAURIZIO BERNACCHIA autore di numerosi testi di canzoni, coach di cantanti emergenti, docente di scrittura pop al CET, la famosa scuola per cantautori del mitico MOGOL (che recentemente è stato nominato Presidente della Siae). La seconda è un mini-ciclo di Incontri Pubblici gratuiti “I MARTEDI’ di SALUTE e BENESSERE” in collaborazione con il dott. Bruno Brigo e Specchiasol, aperti ad un massimo di 50 persone, fino ad esaurimento posti disponibili, su iscrizione obbligatoria. Poi “LA FISICA…DI CASA”, “SCRITTURA E PERSONALITA’ (grafologia)”, “COMPUTER DI BASE”, “L’ARTE DI COMUNICARE NEL PROPRIO STILE”, “LA TECNICA METAMORFICA”, “LO YOGA IN GRAVIDANZA”,“FOTOGRAFIA BASE e INTERMEDIO” rinnovati, “Laboratorio fotografico evoluto: LA FOTOGRAFIA DI PAESAGGIO”, C’è anche una nuova proposta artistica: “CREARE IL COLORE Atelier di tecniche pittoriche” e altre sorprese formative per chi desidera affrontare nuove avvincenti sfide. Il MAKE-UP sarà anche in una versione MAKE-UP AVANZATO, così come la “RELAZIONE CON IL TUO CANE” sarà un unico corso sia teorico che pratico, con lezioni sul campo. Il nuovo programma comprende anche il corso “IN ASCOLTO…DELLA MUSICA”, e tante altre “new entry” di attività manuali, come “UN MAGLIONE A COLPO SICURO…LA MAGIA DEI FERRI CIRCOLARI” o “AL PARADISO DELLE SIGNORE: L’ABITO CHE AMI”, nell’intento di incontrare tutte le aspettative, sempre all’insegna dell’alta competenza formativa e dell’indubbio valore delle proposte”.

Non sveliamo altro, manteniamo un’aura di “mistero”, per stimolare i nostri “aficionados” alla curiosità, e indurli così a scoprire la nostra caleidoscopica programmazione UTL 2018/2019!

VI ASPETTIAMO NUMEROSI VENERDI’ 21 SETTEMBRE 2018 alle ore 20.00 al PALAPESCA di Via Cesarina 16, alla presentazione dei nuovi corsi, il nostro “HAPPY HOUR UTL 2018”, un simpatico appuntamento con aperitivo in cui ritrovarci sostenitori storici, simpatizzanti e curiosi di imparare, alla presenza di corsisti, docenti e organizzatori, per potersi informare sui nuovi percorsi formativi, conoscere più a fondo le proposte già affermate e gradite dai più, o semplicemente per passare una piacevole serata insieme a noi e al nuovo programma UTL 2018/2019.

Informazioni

Ufficio Cultura Sommacampagna

Piazza Carlo Alberto, 1 - Sommacampagna

Telefono 045 8971357 (da lunedì a venerdì, solo il mattino)

Web www.comune.sommacampagna.vr.it - www.facebook.com/ ufficioculturasommacampagna/

Facebook culturasommacampagna

Twitter ufficio_cultura

Instagram ufficio_cultura