Presso il Teatro Nuovo la presentazione dei corsi della Scuola di Teatro per la stagione 2018/2019

Sono aperte le iscrizioni ai corsi della Scuola di Teatro, realizzata dal Teatro Nuovo di Verona, in collaborazione con Inlingua Verona per il corso in inglese. Con l’iscrizione alla scuola è possibile partecipare nel mese di ottobre e novembre alle lezioni di prova dei corsi, a seconda della data di inizio stabilita per ciascuno.

Dopo il successo degli spettacoli di fine anno della Scuola di Teatro della precedente stagione, riparte il nuovo anno con la serata di presentazione dei corsi, che si terrà Lunedì 24 Settembre alle ore 18.30 presso il Teatro Nuovo (ingresso dalla biglietteria, Piazza Viviani 10).

Numerose le proposte di quest’anno: per gli adulti i corsi di Recitazione, Musical, Improvvisazione Teatrale, Dizione e Public Speaking, Scrittura Creativa e Teatrale; per i giovani dai 12 ai 16 anni il corso di Recitazione in inglese, che si affiancherà al Teatro per Ragazzi dai 7 ai 18 anni e al Master Class Ragazzi (16 - 18 anni).

La Scuola di Teatro offre ai propri allievi gli elementi necessari per affrontare la professione d’attore, proponendo percorsi per tutti: per chi vuole affrontare il teatro come professione, ma anche per chi vuole avvicinarsi a questo mondo per semplice passione o nel tempo libero. Attori professionisti si alternano nell’insegnamento, valorizzando con le diverse competenze e professionalità la variegata offerta didattica.

I saggi di fine corso si terranno nei mesi di aprile, maggio e giugno presso il Teatro Nuovo, Teatro Alcione e Piccolo Teatro di Giulietta.

Per informazioni e iscrizioni la segreteria della Scuola di Teatro è aperta dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 18.30 presso il Teatro Nuovo di Verona, Piazza Viviani 10.

Info: TEATRO NUOVO DI VERONA – Piazza Viviani 10

scuolateatro@teatronuovoverona.it – 045 8006100 – www.teatronuovoverona.it