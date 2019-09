Presentazione dei corsi di improvvisazione teatrale a Casa Novarini

Presentazione dei corsi di improvvisazione teatrale 2019/2020. Lunedì 16 settembre Improschegge ritorna con la presentazione dei corsi 2019/2020 e con uno spettacolo dimostrativo. L'appuntamento è a Casa Novarini, in Via Monte Ortigara 7 a San Giovanni Lupatoto - posizione.

Dalle ore 20.30 ci presenteremo e vi informeremo su di noi, sui nostri corsi e sui docenti che vi formeranno e vi faranno divertire durante la stagione in arrivo. Seguirà uno spettacolo dimostrativo ed un piccolo rinfresco per terminare la serata in compagnia.

Il nostro percorso formativo comprende 30 lezioni che si svolgeranno presso Casa Novarini, e che termineranno con uno spettacolo finale nei primi giorni di giugno.

I nostri corsi si rivolgono a tutti, anche a chi non ha mai avuto esperienza di improvvisazione teatrale.

Il programma

16 settembre - Presentazione dei corsi e spettacolo dimostrativo

23 settembre - Lezione di prova gratuita del primo anno

30 settembre - Lezione di prova gratuita del primo anno

dal 2 ottobre - inizio ufficiale dei corsi, in base al giorno

Le prime due lezioni frequentate sono comunque gratuite e senza impegno.

Improschegge propone corsi di 5 livelli:

primo anno, per chi vuole scoprire l'improvvisazione - Docente: Davide Priore (BS)

secondo anno, per chi ha già un anno di esperienza e vuole crescere - Docente: Davide Priore (BS)

terzo anno, per chi ha almeno due anni di esperienza e vuole completare la propria formazione base - Docente: Lorenzo D'Amato (BO)

quarto anno, per chi ha almeno tre anni di esperienza e vuole approfondire la preparazione e iniziare a costruire spettacoli - Docente: Lorenzo D'Amato (BO)

compagnia, per chi ha almeno quattro anni di esperienza e vuole condividere il percorso della compagnia teatrale

Il corso base è aperto a tutti, per gli altri corsi l'ingresso ed il posizionamento nelle classi è previo accordo e valutazione della direzione artistica. Il primo, secondo e terzo anno si svolgeranno il lunedì, il quarto anno il martedì, la compagnia lavorerà a moduli in giorni diversi

Informazioni e contatti

Per informazioni e dettagli vi aspettiamo il 16 settembre, oppure ci potete contattare via mail info@improschegge.it,

telefono/whatsapp 3519810472 o messaggio chat.

Evento Facebook