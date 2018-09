Presentazione dei corsi d'improvvisazione teatrale di Improschegge

Lunedì 17 settembre Improschegge ritorna con la presentazione dei corsi 2018/2019 e con uno spettacolo dimostrativo.



Dalle ore 20.30 ci presenteremo e vi informeremo su di noi, sui nostri corsi e sui docenti che ci formeranno e faranno divertire durante la stagione in arrivo. Seguirà uno spettacolo dimostrativo ed un piccolo rinfresco per terminare la serata in compagnia.



Confermiamo e rafforziamo la collaborazione con l'Accademia Bresciana di Improvvisazione Teatrale, Cambiscena che seguirà il gruppo avanzato e assumerà la direzione artistica della Compagnia, ed accogliamo da Bologna Lorenzo D'amato che seguirà il terzo anno.



Tutti i corsi si terranno a Casa Novarini il LUNEDI', con un percorso di 30 lezioni che termineranno con uno spettacolo finale nei primi giorni di giugno.



- corso primo anno, per chi non ha esperienza e si vuole scoprire il mondo dell'improvvisazione

Orari 19.30-21.30 Docente: Davide Priore in collaborazione con gli attori Improschegge



- corso secondo anno, per chi ha già fatto esperienza nell'improvvisazione

Orari 21.30-23.30 Docente: Davide Priore



- corso terzo anno, per chi ha già frequentato almeno due anni di improvvisazione

Orario 20.00-22.30 Docente: Lorenzo D'amato (Teatro Tao, Bologna)



- corso "compagnia" riservato a chi fa parte della compagnia teatrale

Orario 21.00-23.00 Docente: Claudia Gafà (Cambiscena, Padova)



Programma:

17 settembre - Presentazione dei corsi e spettacolo dimostrativo

24 settembre - Lezioni di prova gratuite dei corsi primo e terzo anno, ore 20.00-22.30

1 ottobre - Inizio ufficiale dei corsi



Per chi salderà il corso in un'unica soluzione, il costo previsto è di 360 euro, l'importo potrà anche essere rateizzato, e comprende la tessera FITA e la relativa assicurazione.

Solo per il primo anno di associazione richiederemo una quota di ingresso di 25 euro che comprende maglietta, assicurazione e gadget.

Le prime due lezioni frequentate sono comunque gratuite e senza impegno.



per informazioni e dettagli vi aspettiamo il 17 settembre, oppure via mail info@improschegge.it , telefono/whatsapp 348 3404199 o messaggio facebook



Vi aspettiamo!