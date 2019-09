A San Giovanni Lupatoto la presentazione del libro per bambini "Le conchiglie di Ciprea"

Domenica 29 settembre, ore 10, al Gazebo in Piazza a San Giovanni Lupatoto, in occasione della Festa dei Libri, Agata De Nuccio presenta il libro per bambini e ragazzi "Le conchiglie di Ciprea" pubblicato da Officina Grafica Edizioni.

Le conchiglie di Ciprea è un libro illustrato per bambini che stanno per entrare nella fase adolescenziale. Ragazzi alla fine delle scuola primaria e inizio delle scuole medie. E’ il racconto del viaggio simbolico e fantastico di Nina, la protagonista. Ne “Le conchiglie di Ciprea“, Agata De Nuccio ci prende per mano, ci accompagna. Nina/Agata ci trasmette emozioni, speranze, desideri, ricordi vissuti o immaginati.

I bambini parteciperanno alla presentazione in modo attivo. E' un evento ludico ma anche educativo per grandi e meno grandi. A ogni bambino verrà dato un piccolo omaggio!

Evento davvero da non perdere. E con l'occasione visitate lo Stand di Officina Grafica Edizioni, troverete libri ma anche i nostri prodotti eco.

Informazioni e contatti

Web: http://www.officinagraficaeditoriale.it