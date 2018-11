Consegna del premio "Verosalentino 2018" tra pizzica e tipici prodotti enogastronomici

Arriva anche quest'anno uno degli eventi più importanti per la nostra Associazione, il premio "VeroSalentino". Siamo giunti alla 3^ edizione e per festeggiare abbiamo scelto una location esclusiva, lo Sporting Club Verona. Come ogni evento firmato Sogno Salentino non possono mancare la degustazione di prodotti enogastronomici della nostra terra e la buona musica della pizzica.

Vi aspettiamo nella mattina di domenica 09 dicembre:

apertura alle ore 09:30 con la presentatrice e giornalista Claudia Farina;

lettura di alcune poesie del grande scrittore salentino e amico Franco Maci;

consegna dei riconoscimenti dal nostro Presidente Diego De Carlo e da parte di alcuni ospiti;

intrattenimento musicale con il bravissimo gruppo di pizzica Almakàntica;

un grande buffet per ringraziare tutti e con l'occasione scambiarsi gli auguri di Natale.

Questa manifestazione nasce dall'idea di ringraziare i nostri conterranei, che si impegnano ogni giorno per espandere la cultura salentina e fare del bene in qualunque luogo. Chissà, potresti essere proprio tu il VeroSalentino 2018 , vieni a scoprirlo!