A Verona la 18^ edizione del Premio Letterario Adei-Wizo Adelina Della Pergola

18^ edizione del Premio Letterario ADEI-WIZO Adelina Della Pergola si concluderà quest’anno con la tradizionale cerimonia di premiazione e l’ormai consolidato appuntamento tra gli scrittori finalisti della categoria Premio Ragazzi e gli studenti che hanno partecipato alla Giuria.



Gli eventi si terranno il 24 ottobre a Verona. Con la partecipazione degli scrittori finalisti ed alla presenza di SE La vice Ambasciatrice d'israele in Italia. Intervengono La presidente Nazionale dell'associazione Ester Silvana Israel e la presidente della Giuria del Premio Maria Mayer Modena



Ore 17.30 – Cerimonia di premiazione – Sala Maffeiana del Teatro Filarmonico – Via Roma – VERONA

La cerimonia si aprirà con un momento dedicato al ricordo della figura e opera di Aharon Appelfeld. Saranno presenti le due scrittrici finaliste del Premio Adulti Esty G.Hayim (Vite agli angoli, Stampa Alternativa) e Savyon Liebrecht (Perle alla luce del giorno, Edizioni e/o).

Presente il finalista del Premio Ragazzi Simone Somekh. La provenienza delle due finaliste del Premio Adulti ci darà l’occasione di approfondire durante la cerimonia il tema “Scrittura al femminile: la specificità israeliana”.

Sull’argomento terrà una lectio magistralis il Prof. Cyril Aslanov – professore associato presso il Dipartimento di studi romantici e latinoamericani dell’Università ebraica di Gerusalemme e presidente del Centro internazionale per l’insegnamento universitario della civiltà ebraica. Membro dell’Academy of the Hebrew Language e dal 2016 membro della Facoltà di Lettere Moderne dell’Università Aix-Marseille.



La traduzione degli interventi sarà affidata a Raffaella Scardi, rinomata traduttrice della narrativa israeliana in italiano. Condurrà Simonetta Chesini, giornalista e conduttrice Tg Telenuovo Verona. Nella cerimonia di premiazione verranno anche ricordate le Menzioni speciali assegnate dalla Giuria selezionatrice:

• Svegliare i leoni di Ayelet Gundar-Goshen – Giuntina (trad. Ofra Bannet/Raffaella Scardi)

• Tre piani di Eshkol Nevo – Neri Pozza (trad. Ofra Bannet/Raffaella Scardi)