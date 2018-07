Quarta edizione del Premio Internazionale di Fotografia Agnese Melotti: "Forme dinamiche della luce"

La quarta edizione del Premio Internazionale di Fotografia “Agnese Meotti”, promosso da BHR Group e dall’Associazione Culturale “Il Genio Italiano” vuole trattare un elemento che nell’arte, compresa quella fotografica, è un forte elemento di espressività, di emozioni e di interazione con la materia: la luce. Per tale motivo si è deciso che il tema dell’evento sarà "Forme dinamiche della luce".

Il Premio è aperto a tutti i cittadini italiani e stranieri, di età superiore ai 18 anni al momento dell’iscrizione. Per partecipare basta inviare tre scatti attinenti al tema proposto.

Il primo classificato si aggiudicherà un premio di euro 500,00 (cinquecento/00) comprensivi d’iva se dovuta e una mostra nella quale presentare un proprio progetto fotografico composto da 15 scatti. Il conferimento del premio al primo classificato ha carattere di corrispettivo di prestazione d’opera.

Il secondo classificato si aggiudicherà una mostra nella quale presentare un proprio progetto fotografico composto da 15 scatti. All’artista della foto che avrà ricevuto più Like verrà consegnato un attestato personalizzato.

Le candidature possono essere inviate entro e non oltre il 31 luglio 2018.

Per informazioni sulle modalità di presentazione e di ammissibilità delle domande e per ritirare il bando completo con i relativi allegati, è possibile rivolgersi all’Associazione Il Genio Italiano c/o BHR Group, Via Antonio Canova 7, 37050 Oppeano (VR) Tel. 045/8538155, oppure scrivere una email a info@premioagnesemeotti.com oppure visitare il sito: www.bhrgroup.net/