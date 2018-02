Il Premio ITAS del Libro di Montagna ospite della Società Letteraria con "Montagna Solidale"

Venerdì 16 febbraio alle 17:30, il Premio ITAS del Libro di Montagna sarà ospite della Società Letteraria di Verona con “Montagna Solidale”, una serata per raccontare la montagna, la sua gente e le tante occasioni di solidarietà che vede nascere: verso le popolazioni, tra amici o tra perfetti sconosciuti.

Centro dell’incontro saranno i racconti di Fausto De Stefani, mantovano, secondo alpinista italiano ad aver scalato tutti i 14 Ottomila, da molti anni è impegnato in progetti a favore del territorio e delle popolazioni nepalesi, in particolare bambini e giovani. Nel 1988 è tra i fondatori di “Mountain wilderness” e nel 1998 della Onlus “Fondazione senza frontiere”, che negli anni ha sostenuto molti progetti, tra i quali la "Rarahil memorial school” a Kirtipur, un vero e proprio college in cui oggi studiano centinaia di ragazzi, del quale De Stefani farà vedere anche un filmato che descrive le attività condotte anche con l’aiuto di Mario Brunello, noto musicista.

Le parole di De Stefani si alternano con alcuni brani letti dalla voce di Francesca Sorrentino, che proporrà un racconto di Calvino (L’avventura di uno sciatore), una poesia di Antonia Pozzi, celebre poetessa italiana del Novecento, e un racconto scritto da un ragazzo sedicenne di Porcia, in provincia di Pordenone. Tutti testi che testimoniano quanto attorno alla montagna e con la montagna si possano trovare valori fondamentali per la nostra cultura e soprattutto per i giovani: dal piacere della fatica, all’intensità della relazione emotiva, fino al rapporto intergenerazionale, sempre all’insegna di una profonda idea di vera solidarietà. Presenta Lorenzo Carpanè, coordinatore del Premio ITAS del Libro di Montagna e del progetto Montagnavventura.

Premio ITAS del Libro di Montagna

Nato nel 1971, è il più antico dei premi letterari dedicati alla montagna e uno dei più importanti a livello mondiale. Nel corso degli anni ha selezionato e premiato libri che sono poi entrati nel canone dei classici della letteratura di montagna, di autori quali Messner, Diemberger, Krakauer, Camanni. La giuria, guidata per molti anni da Mario Rigoni Stern, è ora presieduta da Enrico Brizzi.