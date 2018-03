Pranzo di Pasqua al Regio Patio di Garda

Lago, fiume, terra e primizie di stagione fuse armoniosamente in un menù che interpreta in chiave contemporanea la tradizione. Ecco la proposta di Andrea Costantini per il pranzo di Pasqua.



Al termine non potrà mancare la famosa colomba artigianale a lievitazione naturale de I Dolci della Regina e le creazioni al cioccolato dei maestri pasticceri.



MENÙ



Aperitivo di benvenuto al Caminetto

con Barbameto Mill.to Extra Dry "Cuvèe Storica di Famiglia", Colsaliz

***

Salmone del Danubio in carpione di Radici

***

Asparagi arrostiti, Burro e Aglio orsino

***

Tortelli di Malto e Zabaione, Cicorie di campo e Coregone affumicato

***

Agnello da latte alle Erbe, Pot-pourri primaverile e Pecorino

***

Miele, Limone e Mandorla

***

Torta al Cioccolato al vapore, Arancia e Caffè

***

Petits fours e Colomba artigianale a lievitazione naturale de I DOLCI DELLA REGINA



inzio ore 13.00,

costo a persona: 55 euro (vini esclusi).

Info e prenotazioni: info@regiopatio.it | T. +39 045 7255977



Selezione di 3 vini in abbinamento al Pranzo: 15 euro a persona.

Bianco Veneto IGT “Chiaropuro” 2016, Rocca Sveva

Pinot Noir DOC 2016 Alto Adige, Cantina di Terlano

Recioto Rosso della Valpolicella DOCG 2014, Bertani



Affacciato su un elegante loggiato a due passi dal lago, il ristorante gourmet Regio Patio propone una raffinata esperienza di cucina italiana contemporanea firmata Andrea Costantini. Sapori bilanciati e delicate armonie di gusto nascono da ingredienti freschissimi, per lo più di territorio, selezionati personalmente dallo chef. La carta varia infatti almeno 6 volte l'anno per seguire le stagioni e ha 4 menù degustazione: Autoscatto, con patti "classici" dello chef e creazioni di ricerca; Garda 100% dedicato alle eccellenze del territorio; il vegetariano Orto con primizie di stagione anche di produzione propria e infine Pranzo all'Italiana, rivolto a chi cerca sapori più classici. La Carta vini è composta da oltre 300 etichette italiane ed internazionali, con una speciale attenzione ai vini del territorio.