Pranzo di Natale a Villa Cariola

Il 25 Dicembre, Villa Cariola si colora come ogni anno con candele e decori natalizi per il classico Pranzo di Natale, in un’atmosfera calda, accogliente ed elegante! Una soffusa musica di sottofondo farà da colonna sonora a una delle giornate più attese dell’anno!

A partire dalle ore 12.30, vi aspettiamo per deliziarvi con il nostro ricco menù di Natale che richiama i sapori e i gusti della tradizione.

Prezzo Menù: 49 euro a persona

Prezzo Menù bambini: 29 euro a persona

Menù

BUFFET DI APERITIVI E ANTIPASTI

Acqua minerale naturale e gasata

Spumante Blanc de Blancs millesimato e vino bianco Soave

Drink analcolici e succhi di frutta, arancia e tropicali

Barchette brisè con cotechino e lenticchie

I Fritti:

‘’Stick’’ di verdure croccanti di stagione

Acquadelle di lago

Arancini di riso

Olive ascolane

MENU' SERVITO

Primi piatti

Risotto con capesante e funghi porcini

Tortellini di Valeggio al burro fuso e salvia



Secondo piatto

Guancetta di bufala con salsa gremolada

Contorni di stagione



Dessert

Parfait al Pandoro di Verona con fili di cioccolato fondente

Bocconcini di Pandoro e Panettone Natalizio

–

Caffè, Acqua gasata e naturale

Vini: Bianco Soave, Rosso Valpolicella

MENU' BAMBINI (3-10 anni)

Pasta al Sugo, Cotoletta con Patatine e Dessert

Informazioni, contatti e prenotazioni

Tel. 045 6250012 | Mail: info@villacariola.it

Web: www.villacariola.it