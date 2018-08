La carrozza d'oro: pranzo e caccia al tesoro al castello di Bevilacqua

Sarete chiamati a risolvere enigmi ed indovinelli che vi porteranno a visitare le sale del maniero, scoprendone la storia, i segreti e le antiche leggende tramandate. Un percorso contro il tempo in cui i partecipanti-visitatori, suddivisi in squadre, dovranno superare le varie prove con il loro sottile ingegno, guadagnando punti per arrivare in vetta alla classifica.

Cliccate qui se volete scoprire in dettaglio le istruzioni della caccia al tesoro.

Programma dell’evento

Ore 12.30 Pranzo servito nelle sale del Castello Bevilacqua e spiegazione del gioco

Antipasto

Vellutata di zucca con trancetto di luganega al rosmarino



Primo piatto

Risotto con radicchio di Verona marinato all’aceto di mele mantecato al gorgonzola piccante



Secondo piatto

Trancetto di maialino ai frutti rossi con finocchio al cumino e patate al bacon



Dolci alla fine della caccia al tesoro



Caffè – Acqua e vino compresi

Ore 14.30 Caccia al tesoro

Una gara a squadre, contro il tempo e contro gli avversari alla ricerca del tesoro! Dove per assicurarvi il premio dovrete mettere in gioco tutta la vostra intelligenza e spirito di squadra.



Ore 16.00 Dolci del castello in attesa della classifica



Ore 16.30 Proclamazione e premiazione della squadra vincitrice



Prezzo a persona € 49.00

Bambini 7-9 anni €39,00

Bambini 4-6 anni €20,00

Bambini 0-3 anni GRATUITO