Poste per San Valentino: allo Spazio Filatelia di Verona le cartoline raccontano l’amore nei primi del ‘900

In occasione della festa di San Valentino, domani, martedì 13 febbraio alle ore 11.00 presso lo Spazio Filatelia di Poste Italiane a Verona (via Teatro Filarmonico 11), sarà inaugurata la mostra “Pene d’amor perdute e ritrovate” curata dalla professoressa Anna Chiara Tommasi. In esposizione una selezione di cartoline storiche illustrate appartenenti alla collezione di Silvano Morando. Attraverso le immagini si sviluppa il racconto dell’amore così come era raffigurato negli anni a cavallo della Grande Guerra.

Le cartoline, divise in sezioni tematiche ed inviate ad un unico destinatario tra il 1905 e il 1923, danno una visione molto ampia della corrispondenza illustrata che viaggiava in Italia nel primo ventennio del Novecento. Di particolare interesse la sezione dedicata agli amori di Angelo dall’Oca Bianca, pittore veronese (1858-1942) e alcuni pezzi disegnati da Aurelio Bertiglia (1891-1973), illustratore, disegnatore pubblicitario e autore di cartoline il cui soggetto predominante sono i bambini.

La mostra realizzata in collaborazione con i Musei Civici di Verona, sarà visitabile dal 13 al 28 febbraio, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle ore 8.20 alle 12.35.

Inoltre Poste Italiane il 14 febbraio dedicherà all’amore tre speciali cartoline filateliche che, nel giorno di San Valentino saranno distribuite, singolarmente o in kit speciali, presso lo Spazio Filatelia di Verona e presso gli sportelli filatelici di Bussolengo, Legnago, San Bonifacio, San Martino Buon Albergo, e Villafranca.

Per tutta la settimana, da mercoledì 14 febbraio a sabato 17, sarà possibile inoltre richiedere l’annullo dedicato all’iniziativa presso gli Spazi Filatelia. Nell’era digitale e dei social network, Poste Italiane riscopre il gusto e l’emozione della scrittura con una iniziativa, rivolta soprattutto alle giovani generazioni, capace di valorizzare la parola scritta, che varca i limiti dello spazio e del tempo rimanendo intatta nel cassetto dei ricordi.

