"Post fata resurgam!", percorsi di rinascita alla Biblioteca Capitolare di Verona

“Post fata resurgam!”. Percorsi di rinascita Con queste parole (dal latino “dopo la morte risorgerò”), Mons. Giuseppe Turrini, direttore della Capitolare, ne commentava la riapertura nel 1948. Proprio come la fenice, leggendario uccello che rinasce dalle proprie ceneri cui la tradizione attribuisce tale motto, la biblioteca stava allora risorgendo dopo la catastrofe della Seconda Guerra Mondiale. Così come il mitico volatile si rigenera più e più volte fino a diventare quasi immortale, anche la Biblioteca Capitolare ha conosciuto molte fasi di crisi e rinascita nel corso della sua storia millenaria.

Con questa esposizione vogliamo celebrarne la straordinaria resilienza: la Capitolare ha infatti superato nei secoli molteplici minacce e tragedie che ne hanno messo a repentaglio l’integrità e la stessa sopravvivenza, riuscendo ogni volta a rialzarsi e a mantenersi cuore vivo e pulsante della cultura europea. In particolare, verranno approfonditi gli ultimi quattro secoli, ciascuno caratterizzato da uno di questi eventi drammatici: la terribile epidemia di peste del 1630 e la conseguente sparizione di numerosi preziosissimi codici, le razzie napoleoniche del 1797, gli ingenti danni provocati dall’alluvione del 1882 ed infine il devastante bombardamento che rase al suolo gli edifici della biblioteca il 4 gennaio 1945.

Verranno messe in esposizione alcune testimonianze di queste vicende: cronache dell’epoca, memorie, libri e documenti danneggiati dall’acqua e dalle esplosioni. Accanto ad essi, in parallelo, ci saranno anche le tracce della ripresa: splendidi manoscritti miniati e antichi incunaboli fortunosamente ritrovati, pazientemente recuperati o restaurati, nascosti e protetti con cura e dedizione.

Il percorso prevede una parte di esposizione stabile, tra cui troviamo l’opera “Il gran contagio di Verona” del 1631, gli atti del sequestro francesi, ed altri libri ed oggetti significativi per ricostruire questi episodi. Altri testi di particolare pregio, a motivo della loro delicatezza, verranno invece esposti a rotazione. In questo momento storico così particolare, vogliamo dedicare quest’esposizione ai nostri visitatori in occasione della riapertura della Biblioteca Capitolare. Dopo i lunghi mesi di chiusura dovuti all’attuale emergenza sanitaria, dalle testimonianze del passato vorremmo ritrovare speranza ed ispirazione per un futuro in cui ripartire, sulle ali della fenice.

Informazioni, contatti e prenotazioni

La Biblioteca è accessibile solo tramite visita guidata.

Sabato e domenica: ore 11, 14 e 16

Lunedì, giovedì: ore 11

Venerdì visita guidata in lingua inglese: ore 11

(domenica 5 luglio le visite pomeridiane saranno sostituite dalla “Passeggiata con il Prefetto” alle ore 16)

La Biblioteca sarà chiusa dal 10 al 21 agosto 2020.

Costo biglietto

Intero: 10 euro

Ridotto (11-14 anni): 5 euro

Gratuito (0-10 anni): –

Prenotazione obbligatoria: info@bibliotecacapitolare.it. - 331 5946961