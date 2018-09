Porte aperte: Nuova Acropoli Verona si presenta

Da lunedì 17 a domenica 23 settembre Nuova Acropoli, con il contributo del Centro di Servizio per il Volontariato (CSV) di Verona, propone una settimana di eventi, ad ingresso libero, per far conoscere i diversi progetti di Filosofia, Cultura, Volontariato.



Nella sua lunga esperienza sul territorio veronese, Nuova Acropoli si è impegnata costantemente nella promozione della cultura, della solidarietà, dell’ecologia e del volontariato sociale come strumento fondamentale con cui ogni cittadino può apportare il proprio contributo nella società. In occasione del 32° anno di servizio nella città di Verona, l’Associazione apre le porte per una settimana ed invita tutta la cittadinanza a partecipare.

Il programma nel dettaglio:

- Lunedì 17 settembre ore 19.30

AperiLibro - “Un sorso di cultura: vieni a scoprire la nostra Biblioteca e le sue proposte”

- Mercoledì 19 settembre ore 19.30

“Filosofia…che noia? Tutt’altro…vieni a scoprirlo” – Filmati, letture e momenti di teatro per riscoprire la praticità della Filosofia

- Giovedì 20 settembre ore 19.30

Presentazione del progetto “VIVI: Volontario Insegna - Volontario Impara”, supporto gratuito allo studio ed esperienza di volontariato

- Venerdì 21 settembre ore 19.30

Laboratorio “Nuovi stili di vita: sostenibilità, autoproduzione, contatto la natura”

- Domenica 23 settembre dalle ore 10.00 alle 19.00

“Incontriamoci al Parco” – presentazione dei progetti al Parco S.Teresa



Sarà possibile inoltre visitare la sede associativa ed incontrare i volontari durante tutta la settimana nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 17.00 alle 22.00, mercoledì dalle 10.00 alle 12.00, sabato e domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 20.00.



Il progetto è sostenuto dal Centro di Servizio per il Volontariato (CSV) di Verona nell’ambito del “Sostegno eventi associativi di natura pubblica – eventi di rete”.



Per qualsiasi informazione, è possibile rivolgersi direttamente all’associazione dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21, presso la sede in via Merano 17 (borgo Roma - traversa di via Scuderlando) – tel. 045 2020804.

È possibile, inoltre, contattarci tramite sms e whatsapp al numero 3807689599.

Maggiori informazioni sono presenti nel sito verona.nuovaacropoli.it o scrivendoci via mail a verona@nuovaacropoli.it