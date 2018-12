Jashgawronsky Brothers al Teatro Dim con lo spettacolo di Natale "Popbins"

Ritorna il tradizionale spettacolo di Natale: ospite della rassegna Teatro che sorride, martedì 25 dicembre, alle 21:00, saranno i Jashgawronsky Brothers con lo spettacolo “Popbins” che farà divertire gli spettatori utilizzando strumenti musicali mai visti.

Hanno suonato in Brasile, Messico, Giappone e nei più importanti festival di tutta Europa riscuotendo ovunque valanghe di applausi. Sono loro! Sono gli Jashgawronsky Brothers e sono tra gli inventori del genere musicale più strano del mondo: la musica del riciclo. Usando strumenti creati con materiali di uso comune, riescono ad ottenere suoni incredibili e fare musica con scope, imbuti, barattoli, cucchiai, piatti, bicchieri, tubi e cestini.

POPBINS è l’ultimo grande successo il punto chiave è non buttare via nulla… nulla si crea e niente si distrugge ma tutto si può trasformare… Basta un poco di fantasia per apprezzare al meglio questa musica non comune!

Gli oggetti utilizzati acquisteranno una nuova dimensione..

Di Diego Carli. Con Brother Pavel, Brother Francis, Brother Suren, Brother Richard

Informazioni e biglietti

Durata: 60/70 min.

Ticket – 15€

Prenotazioni al numero 0457599049

mail:prenotazioni@ dimteatrocomunale.it