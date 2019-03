Tra blues, rock e psichedelia imperdibile live dei Pontiak al Colorificio Kroen

Uno dei concerti più attesi al Kroen quello dei Pontiak: un potente mix di blues, psichedelia e hard-rock, per il trio a conduzione rigorosamente familiare dei fratelli Carney, che lavorano e vivono nella stessa fattoria in Virginia, e suonano nella stessa band. Doppia apertura con So Low e Fry Days; dj set affidato a Samboon.

Sabato 9 marzo

PONTIAK

southern / psych / stoner rock

SO LOW

psych / dub / early electronics

FRY DAYS

stoner garage

SAMBOON

rock'n'roll dj set