Il 20 gennaio alle ore 16.30 va in scena lo spettacolo "Pollicino non ha paura dell'orco" al teatro stimate per la rassegna Famiglie a Teatro. Pollicino è riuscito a sfuggire dalle grinfie dell’Orco grazie alla sua astuzia. Pollicino ed i ragazzi come lui, che conoscono tante storie, sanno come cavarsela con i tipi pericolosi quali Lupi, Streghe ed Orchi.

Dopo tanto tempo a Pollicino è venuta voglia di andare a vedere che ne è stato di quell’Orco terribile che aveva cercato di mangiarselo ma che poi era stato gabbato. Il tempo è trascorso anche per l’Orco che è diventato più vecchio, saggio, ma pure debole e stanco e non fa più paura a nessuno.