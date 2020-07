"Pojana e i suoi fratelli" in scena a Villa Venier di Sommacampagna con Andrea Pennacchi

Durante il lungo periodo della quarantena il Pojana, il personaggio interpretato dall’attore Andrea Pennacchi, ha dato voce con feroce ironia sugli schermi televisivi di LA7 nel programma Propaganda Live, alla pancia del popolo veneto arrabbiato perché bloccato a causa del Covid, capannoni chiusi e produzione ferma. Ora che si riaprono palchi e platee, Andrea Pennacchi presenta il suo spettacolo “Pojana e i suoi fratelli” che andrà in scena a Villa Venier di Sommacampagna il prossimo 11 luglio alle ore 21.

I fratelli maggiori del Pojana presentati da Pennacchi sono Edo il security, Tonon il derattizzatore, Alvise il nero e altri personaggi che raccontano le storie del nordest che fuori dai confini della Padania nessuno ancora conosce: da provinciali buoni, gran lavoratori ad avidi padroncini, con l’ignoranza a fare da denominatore comune agli stereotipi che dipingono i veneti come cattivi, evasori, razzisti ed ottusi.

Così Pennacchi presenta il suo personaggio più conosciuto: «Franco Ford detto “Pojana” era il ricco padroncino di un mio adattamento delle “Allegre comari di Windsor” ambientato in Veneto, con tutte le sue fisse: le armi, i schei e le tasse, i neri. In seguito, la banda di Propaganda Live l’ha voluto sul suo palco, e lui si è rivelato appieno per quel che è: un demone, piccolo, non privo di saggezza ma non particolarmente in alto nella gerarchia infernale, che usa la verità per i suoi fini e trova divertenti cose che non lo sono, e che è dentro ognuno di noi».

Le musiche dal vivo sono di Giorgio Gobbo e Gianluca Segato, lo spettacolo è una produzione Teatro Boxer in collaborazione con People.

Informazioni e contatti

I biglietti costano 18 euro (esclusi diritti di prevendita) e si possono acquistare da lunedì 15 giugno da Verona Box Office (Via Pallone, 16) o nel circuito Get Ticket. I posti sono tutti numerati e lo spazio di Villa Venier sarà allestito rispettando le normative di distanziamento sociale garantendo al pubblico la visione dello spettacolo in totale sicurezza. Per informazioni tel. 045 8011 154.

Lo spettacolo è organizzato da Box Office Live in collaborazione con il Comune di Sommacampagna e sarà il debutto della rassegna “PALCO VENIER – Le arti nelle terre del Custoza”.

