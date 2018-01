Torna al Calmiere l'appuntamento con "Poesia Giovani"

Mercoledì 24 gennaio alle ore 17.00, ci sarà "Poesia Giovani". Uno spazio dedicato ai giovani poeti, e a chi ama la poesia e la cultura in genere.

L'incontro si svolgerà nell'accogliente soffitta della società Al Calmiere, in via Broglio 2, angolo p.zza San Zeno.

Oltre alle poesie dei partecipanti e degli autori preferiti, agli argomenti che ogn'uno potrà portare, si potrà stare in buona compagnia per due ore. Saranno i benvenuti anche chi verrà solo per il piacere di ascoltare.