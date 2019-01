Teatro Modus ospita lo spettacolo "Poco Poco ovvero l’ambasciatore Mamma Mia"

Nuovo appuntamento presso il Teatro Modus di piazza Orti di Spagna per la rassegna “Io pigro, tu emigri, egli emira”, un percorso di spettacoli articolato in teatro, danza, musica e reading su un fenomeno sempre di attualità, da 5000 anni. Venerdì 1 febbraio alle ore 21:15 va in scena “Poco Poco ovvero l’ambasciatore Mamma Mia” di e con Samuel Hili.

Lo spettacolo, che vuole richiamare l’attenzione dei cittadini e delle autorità sul tema dell’integrazione, esaminando con sguardo ironico le differenze, è inserito altresì all'interno del percorso “Ridere fa bene agli addominali”.

Attraverso la maschera d’ambasciatore, Samuel Hili ci presenta molteplici storie attraverso cui possiamo fare un esame panoramico del mondo in cui viviamo, per provare a riflettere sulle assurdità di due paesi: da una parte la Costa d’Avorio, terra d’origine di un giovane che riesce a scappare nel momento in cui il proprio paese sta vivendo una guerra fratricida, dall’altra l’Italia, paese di rifugio in cui quest’ultimo si stabilisce facendosi nominare “l’ambasciatore Mamma Mia”. Spiando la vita dell’ambasciatore Mamma Mia, scopriamo come è nata questa crisi politico-militare che ha fatto migliaia di morti nella sua terra natale. Quando Mamma Mia arriva in Italia, trova un paese che - come tanti altri - non è risparmiato dalla crisi finanziaria che scuote senza precedenti il mondo intero e che non ci permette di pensare a nient’altro; a ciò si aggiunge un altro fenomeno, quello dell’immigrazione, da cui nasceranno tanti altri concetti: i’integrazione, l’immigrazione irregolare, il test di lingua per la richiesta del permesso di soggiorno di lunga durata, il ritorno volontario alla terra d’origine, lo ius soli… Attraverso la maschera d’ambasciatore, Mamma Mia cerca di richiamare l’attenzione dei cittadini e delle autorità sul tema dell’integrazione per riflettere - con ironia - sulle differenze, allo scopo di costruire una società migliore. Perché non ridere insieme contro il razzismo?

Informazioni e prevendite su www.modusverona.it