Serata musica dedicata alla Pizzica durante il festival Tocatì di Verona

Dal 12 al 15 settembre 2019, Verona tornerà ad essere la capitale mondiale dei giochi antichi. Si svolgerà infatti in quel periodio la 17esima edizione del Tocatì.

Per il decimo anno consecutivo verrà dato inoltre spazio alla Pizzica, in Lungadige San Giorgio, nella serata di giovedì 12 settembre 2019, alle ore 21, con il gruppo musicale Quelli della taranta che giungeranno dal Salento per far conoscere canti e suoni della terra salentina.

Segnatevi, in particolare, questo appuntamento e invitate amici e conoscenti per ballare insieme al ritmo della Pizzica.

Informazioni e contatti

Web: https://www.facebook.com/events/2406587149384347/

- https://tocati.it/

- https://www.facebook.com/tocati.festival/