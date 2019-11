Pippo Pollina in concerto al Teatro Stimate di Verona

Per il suo tour europeo "30 anni Camminando", il 23 novembre 2019 farà tappa al Teatro Stimate di Verona il catautore Pippo Pollina. Inizio concerto alle ore 21.

La band:

Pippo Pollina (voce, chitarra e pianoforte),

Adriana e Roberta Prestigiacomo, Claudia Sala (voci)

Roberto Petroli (fiati e tastiere)

Fabrizio Giambanco (percussioni)

In repertorio alcune fra le canzoni più significative di oltre 30 anni di carriera, con 23 album e più di 3mila concerti. Il cantautore italiano, assolutamente unico per il suo percorso umano ed artistico, ritorna nel proprio paese con 5 date, fra cui Verona, nel corso della nuova tournée europea «30 anni Camminando», nel Novembre 2019. Si tratta di un atteso ritorno nella storica città scaligera dopo le straordinarie serate all’Arena nell’Agosto 2013 (con 10mila spettatori) e nel 2017 alla Gran Guardia.

Nel corso del suo straordinario percorso musicale Pippo Pollina ha avuto al suo fianco, sia in concerto che in studio, celebri artisti di diversi paesi, fra cui Franco Battiato, Georges Moustaki, Inti-Illimani, Nada, Konstantin Wecker, Giorgio Conte, Schmidbauer-Kälberer e altri noti cantautori e musicisti europei, sia nell’ambito della canzone che della musica classica. E anche orchestre come la London Session Orchestra, la Filarmonica Arturo Toscanini, l’International Ukraine Orchestra. La città di Zurigo, dove vive da oltre 25 anni, gli ha conferito la cittadinanza onoraria per meriti artistici

Il concerto veronese sarà aperto dalla rock-band dei Redstone, fondata da Giulio Dal Pra', compositore, pianista ed hammondista della provincia di Vicenza, accompagnato da Marco Accadia (chitarra elettrica) e da Thomas Zausa (Batteria).

Informazioni e contatti

Biglietto intero: 20 euro - Ridotto: 15 euro (studenti e under 25).

Prevendite online: www.boxofficelive.it www.mailticket.it

VERONA BOX OFFICE Via Pallone, 16 37121 Verona: info@boxofficelive.it / 045.8011154