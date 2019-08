Dopo il "blitz" a sorpresa avvenuto a Palazzo Barbieri il giorno della presentazione del cartellone extra lirico, Pio e Amedeo (in un video girato dalla nostra collaboratrice, Selene Vicenzi), salutano i lettori di VeronaSera e lanciano il loro spettacolo sul palco dell'Arena.

Il duo comico foggiano infatti si esibirà nell'anfiteatro scaligero il 23 settembre 2019, per proporre il loro ultimo show dal titolo "La classe non è acqua".