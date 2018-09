Il 9 dicembre alle ore 16.30 va in scena lo spettacolo "Pinocchio - Viaggio tragicomico per nasi" al teatro stimate per la rassegna Famiglie a Teatro. Lo spettacolo sta per avere inizio. Il pubblico è seduto. Entra l’attore con l’immancabile valigia ed un gran nasone. Ed ecco che entra l’attore con l’immancabile valigia e un gran nasone.

“L’hai già detto!” diranno i nostri piccoli lettori. “Lo so” rispondo, ma gli attori sono due, con due valigie e due nasi ed entrambi sono decisi a raccontare la storia del burattino Pinocchio. Si aprono le valigie e parte il nostro “viaggio per nasi”, il naso di Pinocchio, quello di Geppetto, del gatto, della volpe...