Al Teatro Stimate lo spettacolo per famiglie "Pinocchio…viaggio tragicomico per nasi"

Pinocchio…viaggio tragicomico per nasi, ispirato al classico di Collodi nella versione di Fondazione Aida andrà in scena il 9 dicembre al Teatro Stimate, ore 16.30, per Famiglie a teatro. È amato dai bambini, ed ex bambini, di tutto il mondo. Ha attraversato generazioni e ha visto svariate trasposizioni, indimenticabile quella cinematografica della Walt Disney del 1940. E’ un bambino e burattino insieme e rappresenta il rito iniziatico di un fanciullo che vuole entrare a far parte della società. Per farlo, come tutti i giovanotti delle favole più note e non solo, dovrà uscire di casa e affrontare il mondo, viaggiare attraverso i paesi dei Balocchi o di Acchiappacitrulli, fare i conti con le paure, Mangiafuoco, con la coscienza, Grillo Parlante, con l’amicizia, Lucignolo, e con i più svariati imbroglioni, Gatto e la volpe.

Solo dopo aver superato queste prove Pinocchio entrerà finalmente nell’età adulta (nel romanzo rappresentata dalla “trasformazione” in bambino) per prendersi cura, a sua volta, dei propri affetti, il padre Geppetto e la Fata Turchina. I due attori, Silvia Rizzi ed Enrico Ferrari guidati da Marco Zoppello, racconteranno la storia con l’ausilio di piccoli oggetti, maschere, nasi, tantissimi nasi, pupazzi e rubandosi le parti l’un l’altro.

Lo spettacolo è inserito nella rassegna Famiglie a Teatro, organizzata da Fondazione Aida in collaborazione con l’Assessorato all’Istruzione del Comune di Verona, AGSM Verona, DB Bahn Italia, il sostegno di Banco BPM - Banca Popolare di Verona, Gardaland SEA LIFE Aquarium, Libricini e Loewe TV.

Teatro Stimate (via Carlo Montanari, Verona).

Biglietti: intero 6.50 €, da 3 a 12 anni 5.50 €. Fino a tre anni gratuito.

Info: tel 045 8001471 - fondazione@f-aida.it - www.fondazioneaida.it