La mostra dedicata a Pinocchio diventa virtuale (e non è una bugia)

La Biblioteca Civica di Verona ha organizzato la mostra "Pinocchio. Storia di un burattino attraverso la collezione Fusari", a cura di Andrea Fusari, Anna Malgarise, Giovanni Piccirilli e Francesca Arduini, che avrebbe dovuto svolgersi con il patrocinio della Fondazione Nazionale Carlo Collodi dal 17 febbraio al 28 marzo 2020, con un articolato programma di eventi dedicati a Pinocchio e alla fortuna editoriale dell’opera di Carlo Collodi.

Gli spazi della Protomoteca e della Sezione Veronensia sono stati allestiti con materiali provenienti dalla Collezione Fusari: una raccolta di 150 edizioni storiche, da quella del 1887 di Felice Paggi illustrata da E. Mazzanti, alle edizioni Bemporad illustrate da C. Chiostri, A. Bongini e A. Mussino, alle edizioni Salani dagli anni '20 agli anni '60, alle edizioni Marzocco, Paravia, De Agostini, Vallardi e Vallecchi, collezionate con sapiente passione dal mastro legatore Andrea Fusari di Bovolone. È stata esposta anche l’edizione a tiratura limitata, premiata dalla Fondazione Carlo Collodi, edita da Legatoria Fusari e illustrata da S. Bellani.

Alla Collezione Fusari sono state affiancate le edizioni contemporanee patrimonio della Biblioteca Civica, valorizzate in un percorso espositivo in Biblioteca Ragazzi e a disposizione per la lettura e la consultazione. Data l'impossibilità di visitare di persona i libri in mostra, è stata preparata una mostra virtuale composta da materiali diversi che possa far apprezzare la bellezza di Pinocchio e il valore artistico delle opere selezionate.

