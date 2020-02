A Verona la mostra "Pinocchio Storia di un burattino attraverso la Collezione Fusari"

Dal 17 febbraio al 28 marzo 2020 la Biblioteca Civica di Verona propone un’esposizione e un articolato programma di eventi dedicati a Pinocchio e alla fortuna editoriale dell’opera di Carlo Collodi. Gli spazi della Protomoteca e della Sezione Veronensia ospitano una mostra dedicata alla Collezione Fusari: una raccolta di 150 edizioni storiche, da quella del 1887 di Felice Paggi illustrata da E. Mazzanti alle edizioni Bemporad illustrate da C. Chiostri, A. Bongini e A. Mussino, alle edizioni Salani degli anni ‘20 agli anni ‘60, alle edizioni Marzocco, Paravia, De Agostini, Vallardi e Vallecchi, collezionate con sapiente passione dal mastro legatore Andrea Fusari di B ovolone.

È esposta anche l’edizione a tiratura limitata, premiata dalla Fondazione Carlo Collodi, edita da Legatoria Fusari e illustrata da S. Bellani. Alla Collezione si affiancano le edizioni contemporanee patrimonio della Biblioteca Civica, valorizzate in un percorso espositivo in Biblioteca Ragazzi e a disposizioneper la lettura e la consultazione, e l’allestimento dei burattini di Nino Pozzo dedicati alla storia di Pinocchio, facenti parte del Fondo Pozzo – Campedelli della Biblioteca Civica, lungo la Vetrina su via Cappello.

Web: https://biblioteche.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=68788