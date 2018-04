Pink Sonic: fedele tributo ai Pink Floyd al Teatro Astra di San Giovanni Lupatoto

Ultimo appuntamento per la decima edizione di Acusticamente 2018 che sabato 7 aprile alle 21:00 vedrà in scena al Teatro Astra di San Giovanni Lupatoto (VR) la band dei Pink Sonic con uno spettacolo a ripercorrere i capolavori dei Pink Floyd.



La band eseguirà i più grandi successi tratti dagli album “The Dark Side Of The Moon” “The Wall” e “Wish you Were Here”. Il suono è fedelmente ispirato ai due più grandi album “Delicate Sound of Thunder” (tour 1987-1990) e “Pulse” (1994), i due dischi che raccolgono le ultime tournée dei Pink Floyd. I Pink Sonic non sono una semplice tribute band, ma bensì 11 elementi (tra musicisti e tecnici) che hanno ricercato di ricreare in modo maniacale il sound di una delle più importanti band mondiali.



Il progetto Pink Sonic nasce nel 2011 per far rivivere le emozioni e l’energia dei concerti Live dei Pink Floyd, restituendone le stesse emozioni e le stesse sonorità rock; questo è possibile grazie alla tecnica dei singoli artisti, ma anche grazie all’utilizzo degli stessi strumenti musicali utilizzati dagli stessi Pink Floyd durante i fortunati concerti del periodo 1988/1994. La loro volontà di esprimere l’anima Live dei Floyd, con il loro sound rock, passionale e travolgente allontana e distingue i Pink Sonic dalle centinaia di band che viceversa mirano a riprodurre quasi fedelmente la produzione in studio dei Floyd, ottenendone quindi emozioni puramente “discografiche” e scolastiche senza quella passione ed energia che solo le esperienze live possono trasmettere.

Frontman e anima della band è Pavananda, cantante e chitarrista con ventennale esperienza musicale che, con cura quasi maniacale, da anni ne studia il sound e l’anima, riproducendone fedelmente il rig dei Live di David Gilmour. La sua chitarra rock, le relazioni tra i vari musicisti, le luci, i laser e l’immancabile cerchio di 5 metri fornito di 32 luci rendono lo show uno spettacolo unico ed esaltante. I pink sonic hanno all’attivo oltre 200 concerti sia in Italia che all’estero e, nel 2013 sono stati protagonisti di una fortunata tourneeè che ha visto la partecipazione di Lorelei e Durga Mc Broom (le due più famose e premiate coriste di sempre dei Floyd), che, arrivate direttamente da Los Angeles e da New York si sono ritrovate a cantare in italia dopo oltre 20 anni dal loro ultimo concerto ufficiale con i Pink (Venezia 89).



La rassegna Acusticamente è organizzata dall’Associazione Artnove in collaborazione con Box Office Live ed il sostegno del Comune di San Giovanni Lupatoto.

Il Teatro Cinema Astra è in Via Roma 3b a San Giovanni Lupatoto. Inizio spettacoli ore 21:00. L’ingresso per la serata del 7 Aprile è di 16€ (+d.p.).

PREVENDITE: Box Office Verona, Teatro Astra, Cartolibreria Avogaro Mercanti ed Edicola De Togni a San Giovanni Lupatoto.

Info: www.boxofficelive.it. info.artnove@gmail.com Tel.045.8011154.