Piera Legnaghi presenta "L'Arte cura" ai Venerdi Letterari di Sanguinetto

Venerdì 26 Gennaio ore 20:45 presso l'Ex Convento di S. Maria delle Grazie di Sanguinetto nuovo appuntamento dei "I Venerdì Lettrerari" evento organizzato dalla Amministrazione comunale di Sanguinetto e l'Associazione La Pianura, l'Autrice e scultrice Piera Legnaghi presenta “L'arte cura” (Grafiche Aurora).

Il libro scritto da Piera Legnaghi per raccontare una vita legata all'arte: “Ho iniziato a dipingere a dieci anni – racconta - e la mia storia d'artista alla ricerca delle proprie radici umane e divine inizia in quel momento”. Il libro racconta la storia artistica e creativa dell’artista: dai ricordi di bambina e del gioco con materiali metallici trovati nel laboratorio paterno, alle prime realizzazioni delle sculture passando dalla pittura e alla creazione di gioielli. Poi il desiderio di restituire agli altri ciò che aveva ricevuto come dono e i laboratori dedicati a tutti. L’arte di star bene, utilizzando la sua esperienza di artista e di donna, di madre.

La scoperta della “stanza creativa” le fa capire che può dare agli altri la possibilità di usare l’arte come aiuto per la vita. Elabora un “metodo” che chiama “Arte e Creatività”: “Quando ho capito che lo spazio-tempo artistico è il 'qui ed ora' nel momento creativo, - spiega l'artista - le mie opere sono diventate ancor più parte di me in un armonioso vicendevole scambio della possibilità dell’incontro comunicativo”.

La ricettività, l’empatia, la disponibilità all’accoglienza diventano le basi creative per qualsiasi tipo d’intervento, in modo da rendere la persona protagonista della sua trasformazione. “L’arte porta a vivere le emozioni, a smuovere blocchi, energie rattrappite, dolori che non si sono mai frantumati e riconosciuti. E per poter vivere tutto questo – sottolinea l'artista - abbiamo bisogno di silenzio, di un luogo che ci permetta di elaborare, uno spazio, non solo fisico, che sappia contenere le emozioni.” la presentazione del libro vedrà anche una mostra di alcuni pittori locali Anna MAria Zorzella e Mirko Bertelli a fine serata rinfresco offerto a cura di "Cio'che Cio' " per Wigwam Circolo di Campagna "Corte Moranda di Cologna Veneta.