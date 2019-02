In Sala Birolli a Verona la mostra di pittura "Piedi nella terra, mani nel colore"

Sarà inaugurata sabato 9 febbraio, alle 11, la mostra di pittura “Piedi nella terra, mani nel colore”. L’evento, organizzato nella sala Birolli di via Macello 17, è promosso dalla 1a Circoscrizione Centro Storico in collaborazione con la Cooperativa sociale Cercate ONLUS.

L’esposizione, ad ingresso libero, sarà aperta dal 6 al 20 febbraio, tutti i giorni dalle 10.30 alle 16.30, e proporrà dipinti realizzati dagli ospiti dei centri diurni Primavera e Cà Vignal.

La collettiva di pittura ha lo scopo di dare agli artisti la libertà di esprimersi raccontando la propria visione del mondo. In esposizione due sezioni di opere, in parte frutto della pura creatività dell’artista e, in parte, legate al tema l’albero, simbolo della connessione tra cielo e terra e del percorso di crescita ed evoluzione personale dell’essere umano.

L’esposizione è stata presentata questa mattina dal presidente della 1a Circoscrizione Giuliano Occhipinti. Presenti anche il direttore della Cooperativa sociale Cercate ONLUS Fausto Mazzi e l’educatrice e responsabile del progetto Alice Nicolis.