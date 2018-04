Il Piccolo coro dell’Antoniano fa tappa a Valeggio sul Mincio

Sempre rilevante il ruolo della musica a Valeggio sul Mincio. Il 14 aprile 2018 arriva al Teatro Smeraldo alle ore 21 il Piccolo Coro “Mariele Ventre” dell’Antoniano di Bologna, complesso corale infantile tra i più celebri del mondo. L’iniziativa è promossa dall’Assessorato alla cultura. Fondato da Mariele Ventre nel 1963, ha festeggiato nel 2013 cinquant’anni di attività annoverando tra le sue esperienze 59 edizioni dello Zecchino d’Oro e incontri con i più importanti protagonisti della scena musicale nazionale ed internazionale. Formato inizialmente da cinque bambini di Bologna, protagonisti delle prime edizioni dello Zecchino d’Oro, oggi il Piccolo Coro conta 60 elementi tra i 4 e i 13 anni di età.

Dato interessante di questi ultimi anni è la presenza di bambini di varie nazionalità da tutto il mondo. Il coro è diretto attualmente da Sabrina Simoni. Grazie all’esercizio costante, il Piccolo Coro è in grado di affrontare ogni anno lo Zecchino d’Oro, di cui è rimasto nel tempo l’indiscusso protagonista nonché voce portante delle dodici canzoni che negli anni sono entrate a far parte della gara. Il Piccolo Coro è testimonial del Cuore dello Zecchino d’Oro, la Campagna di Antoniano onlus a supporto delle mense e dei servizi di accoglienza francescani per chi vive in povertà. Il progetto mira a coinvolgere sempre più la rete nazionale delle mense per supportarle nell’erogazione quotidiana dei pasti e delle successive attività di reinserimento nella comunità per le persone aiutate.

«Il Piccolo Coro dell’Antoniano – dice Leonardo Oliosi, assessore alla cultura – è uno stimolo allo sviluppo del progetto che il CEA (Centro Educazione Artistica), l’Istituto comprensivo “Murari” e l’Amministrazione comunale stanno conducendo dal 2016. A Valeggio sul Mincio, infatti, è nato un coro di voci bianche di 22 bambini e sono stati avviati con successo l’attività di canto e di musicoterapia presso le classi della scuola primaria. Ringrazio Gian Melchiori, che si è reso disponibile a presentare la serata». Per prenotare e ritirare i biglietti, che sono gratuiti, occorre rivolgersi direttamente alla Pro Loco di Valeggio sul Mincio (tel. 045 7951880, tourist@valeggio.com).