"Piccoli segreti svelati" a bambini e ragazzi con il teatro online di Fondazione Aida

Dopo la rassegna di letture online "Mostriciattoli nella rete" che ha visto il coinvolgimento di oltre 150 famiglie, proseguono le proposte di Fondazione Aida rivolte a bambini e ragazzi ospitate nella pagina Facebook (https://www.facebook.com/fondazioneaida) dell’istituzione scaligera in questo momento di emergenza sanitaria in materia di Coronavirus.

In collaborazione con Pino Costalunga, condirettore artistico, a partire dal 10 aprile sono in programma delle brevi lezioni di teatro rivolte a bambini e ragazzi dal titolo "Piccoli segreti svelati". Si partirà quindi il 10 aprile con uno speciale augurio di Pasqua del musicista e performer Leonardo Maria Frattini che inviterà i bambini a cantare e a suonare assieme a lui un grande successo di John Lennon, “Imagine”, raccontandoci alcune piccole curiosità su Lennon e sui Beatles. Pino Costalunga insegnerà il 13 aprile, con l’aiuto di una bellissima filastrocca inventata da lui, come si devono dire "le parole a teatro" quando si recita. Nicola Perin, di Febo Teatro, il 16 aprile, spiegherà, grazie a un cubomagico, un modo molto particolare per inventare storie.

Dal 19 aprile l'illustratrice Silvia Bonanni insegnerà, grazie a dei video che ha realizzato per la Casa Editrice Il Castoro, a creare buffe figure con il collage e altri fantastici modi per creare personaggi e immagini. Il 21 aprile sarà la volta degli amici attori de La Botte e il Cilindro di Sassari che racconteranno in modo molto divertente come sia importante la fantasia in teatro raccontandoci una bellissima storia grazie a un cucchiaino e una tazzina, che i membri della compagnia, a debita distanza, useranno come fossero appunto dei veri attori protagonisti della storia.

Dall'1 e fino al 18 aprile è inoltre prevista la pubblicazione di alcuni video di Costalunga che presenta una selezione di libri classici, ma non troppo, per ragazzi che hanno fatto la storia e che racchiudono ancora grandi sorprese e gran divertimento.

Informazioni e contatti

Web: www.fondazioneaida.it

Tel. 045 8001471