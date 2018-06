A Verona presso il parcheggio Re Teodorico si terrà il 3° Piazzale della Solidarietà

Anche quest’anno come nelle precedenti edizioni, il gruppo Lady Rally Verona prosegue l’attività di far sentire la propria voce per il rispetto del diritto di tutte le donne con la manifestazione del 3° Piazzale della Solidarietà. L’evento è patrocinato dall’Automobile Club Verona, il Comune di Verona e con la collaborazione di Veronafiere e il contributo di AMIA.

Sabato 23 e domenica 24 giugno al Parcheggio Re Teodorico di Veronafiere sarà infatti allestito il 3° Piazzale della Solidarietà, il Company Rally Team darà la possibilità a tutti, grandi, piccoli, appassionati e curiosi di sperimentare le emozioni delle auto da corsa con un fine benefico, quello di essere parte attiva nella lotta alla violenza sulle donne.

Il Parcheggio si trasformerà infatti in un piccolo circuito, dove gastronomia e motori si uniranno per una festa da non perdere. Sabato 23 dalle ore 18:00 si partirà con l’Apericena aperta a tutti durante la quale sul percorso ricavato all’interno dell’area si esibiranno auto da rally e da drifting con al volante i migliori piloti con provata esperienza. La serata proseguirà con musica e mostra d’auto.

Domenica 24 giornata intensa e da non perdere. Dalle ore 10:00 alle 18:00 tutti (anche i bambini, previa scarico di responsabilità dei genitori) potranno provare l’ebbrezza della velocità a bordo di vettura da rally e drifting con il “Taxi Rally e Drift”. I piloti si metteranno infatti a disposizione e sarà possibile salire sulle vetture per due giri di pista (circa 1km a giro) ad alto tasso adrenalinico. Durante la giornata saranno sempre attivi gli stand enogastronomici per passare una gioiosa giornata in compagnia. Per partecipare al “Taxi Rally e Drift” gli organizzatori chiedono un’offerta libera a partire da €15 che sarà poi in parte devoluta in beneficenza per finanziare attività concrete di lotta alla violenza sulle donne.

Sabrina Tumolo, (Lady Rally Verona): «Abbiamo deciso di organizzare questo 3° Piazzale dopo il successo del primo e del secondo, cercando di unire sempre di più il mondo delle auto da corsa con lo scopo che anima Lady Rally Verona con la promozione del Centro Petra (servizio gratuito del Comune di Verona) per aiutare le donne in difficoltà. Sono passati due anni dall’inizio di questa avventura e abbiamo avuto davvero tante soddisfazioni che speriamo di aver condiviso positivamente con tante persone. Sono sicura che il nostro messaggio non passerà inosservato e invito davvero tutti a venirci a trovare al Parcheggio Re Teodorico il 23 e 24 giugno per divertirsi insieme e aiutarci ad aiutare».