A Parona la manifestazione aperta a tutti "Piatta murales"

Iniziativa promossa dal progetto Welfcare e la cooperativa Spazio Aperto in collaborazione con Assessorato ai Servizi Sociali e Istituto Comprensivo 02 Saval Parona dedicata alla riqualificazione della piattaforma sportiva di Parona sita in Largo Stazione Vecchia.

A partire dalle 14 del 20 settembre l’evento sarà aperto a tutta la cittadinanza, in particolare a ragazzi e giovani che potranno cimentarsi nell’arte dei graffiti con l’uso di bombolette seguiti dall’artista Michele Vicentini “EXEM”. Ci saranno dj e la possibilità per tutti di provare ad utilizzare la consolle per creare musica; inoltre suonerà anche la banda composta da alunni della scuola media di Parona.

A partire dalle 16 merenda offerta con food truck a tutti coloro che entreranno in piattaforma per realizzare il murales. Ottima musica e divertimento assicurati!

Informazioni e contatti

Web: https://www.facebook.com/events/2853239744692100/