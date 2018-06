Secondo incontro sui templari con l'associazione la Pianura Cultura: "Segni e testimonianze templari"

Organizzato da La Pianura Cultura di Sanguinetto sarà mercoledì13 Giugno 2018 alle ore 17:00 presso la Socetà letteraria Piazzetta Scalette Rubiani a Verona. Verona una città ricca di storia legata alle vicende che hanno coinvolto l’Ordine cavalleresco-monacale, ecco che un gruppo di studiosi ha pensato di ritrovarsi nella città scaligera per confrontare le loro ricerche, scegliendo la città scaligera anche alla luce del presunto ritrovamento del sarcofago del Gran Maestro templare in San fermo Maggiore che tanto scalpore ha suscitato in Italia e nel mondo.

Il primo relatore ad aprire l'incontro sarà Luigi Pellini e parlerà di “Presenze templari a Verona” Architetture, segni, culti e reliquie.

Seguiranno Arch. Luigi Scapini con “La pittura dei templari”, del suo carattere sobrio e rigoroso con sorprendenti aperture verso l'astrazione pura.

Avv. Matteo Galli con “Istituti giuridici dei templari”, influenza di essi sull'organizzazione giuridica medievale.

Prof.Gabriel Maria Sala con “I colori dell'araldica”, influenze templari sull'origine dell'emblematica araldica.

Chiuderà la Prof.ssa Emanuela Chiavarelli con "I simboli templari", una interpretazione archetipica, moderatore dell'incontro Prof. Alessandro Rupiani.

In questa occasione si potrà approfondire tematiche nuove ed insolite che sicuramente aiuteranno a far luce su di una affascinante storia che, dopo più di settecento anni, ancora entusiasma e stimola un pubblico sempre più vasto, preparato e attento.