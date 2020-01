Un evento su Petrarca per i primi 10 anni dell'associazione Dimostrazioni Armoniche

Domenica 2 febbraio alle 18, nella sala della Parrocchia dei Santi Nazaro e Celso a Verona, si terrà l’evento gratuito che l’associazione culturale Dimostrazioni Armoniche tiene ogni anno per i suoi soci, ma anche per tutti gli interessati. Non è un concerto, ma nemmeno una noiosa lezione: è un viaggio musicale che ha come filo conduttore la poesia di Francesco Petrarca, con musiche di musiche vocali di Jacopo da Bologna, Claudio Monteverdi, Luca Marenzio, Franz Schubert, Franz Liszt ma anche F. J. Haydn e Marco da Gagliano.

Non capita tutti i giorni di poter ascoltare musiche di autori di epoche così diverse a confronto. Domenica 2 febbraio alle 18, i musicisti di Dimostrazioni Armoniche, daranno voce alla poesia di Francesco Petrarca, che tanto ha ispirato compositori e artisti di ogni tempo. Le lezioni-concerto, sono un format che contraddistingue l’associazione Dimostrazioni Armoniche, che quest’anno festeggia i suoi primi dieci anni, dedicata alla diffusione della cultura musicale attraverso modalità accessibili a tutti, anche senza una precisa preparazione musicale e culturale.

Nella serata di domenica, le parole di Marcello Rossi Corradini, illustreranno il percorso, facendo da mediazione per il pubblico. L’ensemble è costituito da Cecilia Rizzetto, Anna Ussardi, Nina Cuk, Emiliano Martinelli e Giacomo Contro, e si eseguiranno, tra le altre, “Vergine bella” di Guillaume Dufay, “Solo et pensoso” di Luca Marenzio e nella versione di F. J. Haydn, ma anche in quella, in tedesco, di Franz Schubert, accanto a musiche su testi di Petrarca, di M. Castelnuovo-Tedesco e C. Monteverdi. Una serata di grande interesse musicale ad ingresso gratuito, che dà la possibilità, a chi lo voglia, di sostenere l’attività dell’associazione acquistando la tessera associativa.

Informazioni e contatti

Web: https://www.facebook.com/ dimostrazioniarmonichevr - www.dimostrazioniarmoniche.com

Mail: info.dimostrazioniarmoniche@ gmail.com