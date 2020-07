"Le petit cafè" all'Arsenale di Verona per la rassegna Teatro nei Cortili

Per la rassegna Teatro nei Cortili a Verona, dal 10 al 13 luglio 2020 alle ore 21.15, va in scena lo spettacolo "Le petit cafè" presso la Corte Ovest dell'ex Arsenale militare.

Compagnia: La Pocostabile

Autore: Tristan Bernard

Regia: Lucia Ruina e Mario Peretti

Scritta nel primo Novecento da Tristan Bernard, l'autore più acclamato della Parigi del suo tempo, "Le Petit Café" è una commedia arguta e godibilissima per il susseguirsi travolgente di invenzioni comiche e spiritose. L'autore non è creatore di caratteri, bensì di briose situazioni e, da sapiente conoscitore dei meccanismi teatrali, costruisce e ci apre un'opera ricca di trovate, di modernità e di grande senso dell'umorismo. Ad esempio, come si può tener fede a un contratto di lavoro se improvvisamente si diventa eredi di una fortuna? E come reagisce chi potrebbe attingervi?...Pecunia non olet.

Ne risulta una satira divertente di costume che "La Pocostabile", attori e registi, mettono in scena sottolineandone le piacevoli caricature, talvolta anche gottesche e assurde perché non manca anche una punta di "pungente scetticismo" sui comportamenti umani. Tuttavia, e nonostante tutto, c'è un forte richiamo al linguaggio nobile del cuore, al suo valore, al suo significato fondamentale, tale da far dire all'Autore stesso in uno dei suoi aforismi: «Spesso si parla dell'illusione di quelli che amano, ma sarebbe meglio parlare della cecità di chi non ama».

