Il "Perle tour" di Dodi Battaglia live sul palco del Teatro Nuovo di Verona

l nuovo progetto musicale di Dodi Battaglia, accompagnato per l’occasione da quattro musicisti e da un corista, andrà in scena a Verona presso il Teatro Nuovo sabato 26 gennaio 2019 alle ore 21. Lo scorso anno Dodi Battaglia ha festeggiato i suoi 50 anni di carriera totalmente dedicati alla storica band italiana I Pooh. Nonostante lo scioglimento del gruppo avvenuto nel 2016, Dodi Battaglia continua a esibirsi come solista e chitarrista e ad incantare il pubblico con i più grandi successi dei Pooh. Questo nuovo progetto è il frutto della sua eccezionale esperienza.



Nel suo concerto dal titolo “Perle”, scelto non casualmente, il cantante ripropone un repertorio tutto Pooh, rinnovato e arricchito con l’aggiunta di brani quasi “inediti” – quei brani che non sono stati mai più proposti in concerti live. Per citarne alcuni: La Locanda, Sei tua sei mia, Classe ’58, Vienna, Infiniti noi, Una donna normale, Cara bellissima, Così ti vorrei, Dove sto domani, Storia di una lacrima, Per una donna, Signora, eccetera, per un totale di 30 brani.



Il concerto, della durata di due ore, sarà una sorprendente festa della musica che farà rivivere al pubblico emozioni indimenticabili.

(fonte TicketOne - ph Facebook)