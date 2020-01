"Perle - Mondi senza età", Dodi Battaglia in concerto al Teatro Nuovo di Verona

Sabato 14 marzo 2020 il musicista Dodi Battaglia porterà la tournée teatrale "Perle - Mondi senza età" a Verona. Lo spettacolo sarà presso il Teatro Nuovo, in Piazza Viviani 10.

"Perle - Mondi senza età" è il progetto musicale ideato e realizzato da Dodi Battaglia per dare il giusto spazio ai brani meno eseguiti dal vivo dai Pooh, ma non per questo meno carichi di significato ed emozione.

Anche per questo tour è disponibile il libretto che guida all'ascolto del concerto. Lo trovate in formato PDF al link http://bit.ly/libretto-PERLE-2. Evento organizzato da Dodi Battaglia - ERocks Production - Teatro Nuovo - Verona.

