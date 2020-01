Al Teatro Capitan Bovo in scena lo spettacolo "Perlasca - Il coraggio di dire no"

Per la stagione teatrale 2020 sul palco del Teatro Capitan Bovo il 24 gennaio 2020 alle ore 21 va in scena "Perlasca - Il coraggio di dire no" con Alessandro Albertin. Un racconto affascinante, travolgente e commovente della storia di Giorgio Perlasca.

Un uomo semplice e normale che, nella Budapest del 1944, si mette al servizio dell'Ambasciata di Spagna. Affronta la morte ogni giorno, si trova faccia a faccia con Adolf Eichmann, si spaccia per Console spagnolo, solo e unicamente perché sceglie di salvare la vita a molte persone. Alla fine saranno più di 5.200. E non solo ebrei.

Vive nell’ombra per più di 40 anni, non sentendo mai l'esigenza di raccontare la sua storia a nessuno. Nel 1988 viene rintracciato da una coppia di ebrei ungheresi che gli devono la vita. Quando i giornalisti gli chiesero le motivazioni delle sue azioni, lui rispose: «Lei cosa avrebbe fatto al mio posto?».

